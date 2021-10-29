“Пошло и неприлично”, “Наташа изжила себя”. Наташа Королева с сыном снялась в костюмах на Хеллоуин

В ролике 48-летняя Королева примерила образ ведьмы, а ее 19-летний сын переоделся в скелета. Мать и сын анонсировали на видео выход “Хэллоуин чарта” на российском телеканале “Муз-ТВ”.

Пост певицы набрал больше 56 тыс. лайков.

“Чушь какая собачья, пошло и неприлично!” – возмутился в комментариях avs9000.

“Черти! Свят, свят. Наташа изжила себя”, – считает ingridingrig.

“Крутые образы”, – похвалил певицу с сыном darkman_inthenight.

“Пошлятина”, – написала volkovasvetlana13.

View this post on Instagram

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1999-м они поженились, а в 2001-м – расстались.

С 2001 года Королева начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко). Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. В интервью российской телеведущей Ксении Собчак Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой, и подчеркнула, что простила измену.

—