Россияне закупаются “Коктебелем”

Прошлогодние ограничительные меры, введенные весной в крупных городах России, вызвали резкий всплеск потребительского спроса. Наиболее очевидный рост, в 26 раз, вызвали товары, связанные со здоровьем — термометры, маски, перчатки и антисептики впервые стали обязательными к использованию. В 19 раз больше стали покупать продукты питания длительного хранения — макароны, снеки, консервы — никто не знал, сколько продлится самоизоляция.

Далее в системе ценностей среднего россиянина шла забота о детях: по данным Wildberriies, спрос на детское питание вырос в 15 раз. И замыкали рейтинг панических настроений домашние животные — продавцам удалось реализовать в 10 раз больше сухих и консервированных кормов для собак и кошек.

Однако, судя по новым независимым исследованиям потребительского спроса, испытания последних полутора лет закалили россиян. Так, на фоне подготовки к октябрьским коронавирусным ограничениям, в сентябре побил все рекорды только рост спроса на крепкий алкоголь.

Причем, как показывает статистика, больше всего на самоизоляцию запасают коньяк (его продажи выросли более чем на 10%, с 680 до 720 декалитров), а из имеющихся на рынке наибольшим спросом пользуются качественные российские коньяки, такие как коктебельские, продажи которых выросли на 15 %. Эти коньяки известны не только своим местопроисхождением, где климат как в провинции Коньяк, но и своим старейшим в современной России производством, классической технологией и уникальной школой мастеров коньяка.

Современные тренды в потреблении коньяка позволяют сочетать благородный напиток с натуральными соками, фруктами и ягодами. Кулинарная область также безгранична: фламбе, маринады, десерты. Наш потребитель учится жить красиво, не выходя за пределы своего места проживания, а сверхпопулярные социальные сети во многом ему помогают.

Исследования показывают, что жители России, несмотря на тревожную статистику, с оптимизмом смотрят в будущее и не подвержены паническим настроениям в отличие от прошлогодней весны. Будем надеяться, что при грамотной подготовке, самоизоляция принесёт ожидаемые результаты в целом, с неизменно хорошим настроением каждого.