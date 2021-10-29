Пошла по стопам деда: как выглядит внучка Маслякова, которая тоже стала ведущей КВН

Раньше о внучке легендарного ведущего КВН Александра Маслякова было практически ничего не известно. Однако сейчас 15-летняя Таисия девушка предстала в роли ведущей детского КВН.

Александр Васильевич руководит “Клубом веселых и находчивых” с 1964 когда. В свое время по стопам Маслякова пошел его сын – наследник создателя программы попробовал себя в роли ведущего Премьер-лиги КВН. Супруга Маслякова-младшего тоже связала жизнь с известной передачей, став генеральным директором ММЦ “Планета КВН”. Теперь в роли ведущей предстала и внучка Александра Васильевича.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Таисия Маслякова (@maslyakovaat)

До недавнего времени Таисию Маслякову нечасто можно было увидеть на экранах. Многие поклонники программы и не предполагали, что девушка давно выросла и стала сногсшибательной красоткой. Длинноногая блондинка предстала перед телезрителями в новом сезоне детского КВН в качестве его ведущей. Ее соведущим стал капитан “МегА” Степан Лукин. Девушка появилась на сцене в нежном образе, надев платье небесного цвета и светлые кеды.

Телезрители смогут увидеть Таисию на экранах 31 октября – в этот день состоится старт нового сезона КВН. На этот раз за шанс выступить на большой сцене поборолись 220 команд, однако эту возможность получили только 32 лучших из них.