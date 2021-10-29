 

Россияне высказались об употреблении феминитивов

29.10.2021, 8:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБолее трети россиян считают, что употребление феминитивов недопустимо ни при каких обстоятельствах, тогда как почти каждый четвертый относится к ним положительно, свидетельствуют результаты исследования компании HeadHunter.

Феминитивы (от лат. femina – женщина) – слова, обозначающие женщин и часто образованные от однокоренных существительных мужского рода. В русском языке у феминитивов обычно есть специальный суффикс, например «-к-» в словах «трактористка» и «журналистка».

По данным исследования, что такое феминитивы, не знают лишь 11% респондентов, наиболее осведомлены о значении термина работники сферы искусства (95%), передает РИА «Новости».

Положительно к феминитивам относится почти каждый четвертый участник исследования (23%), при этом среди женщин эта доля на 15 процентных пунктов выше, чем у мужчин (30% и 15% соответственно). Наиболее высокая доля с отрицательным отношением к феминитивам – у представителей высшего менеджмента, сферы HR, транспорта и логистики, а также банков и финансов – от 50% работников и выше.

Чуть более трети россиян (35%) считают, что употребление феминитивов недопустимо ни при каких обстоятельствах. Среди остальных 53% считают, что их можно употреблять в разговорной речи, каждый четвертый допускает употребление в художественной литературе, каждый пятый – в СМИ и в устной официальной форме (19%), в письменной официально-деловой речи – 17%.

Ислледование показало, что женщины более лояльны к употреблению феминитивов. Против их употребления выступают 40% опрошенных мужчин, а применительно к профессиональным областям против выступают 48% банковских специалистов, 46% среди высшего менеджмента и управления персоналом.

За употребление феминитивов высказались 78% представителей науки и образования. В отдельных случаях респонденты рассказали, что допустимо употребление феминитивов в качестве шутки, в зависимости от интеллекта собеседников или только с суффиксом «-ш-», но не «-к-».

Современные феминитивы (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня) в своей речи используют 35% опрошенных: 22% только в кругу друзей, 12% при любых обстоятельствах, 1% в письменной форме. При этом среди мужчин феминитивы употребляет лишь каждый четвертый, среди женщин таких 42%. Наиболее высокая степень одобрения современных феминитивов характерна для молодежи в возрасте до 18 лет и с 18 до 24 лет – 18% и 21% соответственно относятся к ним крайне положительно.

Каждый четвертый (25%) респондент считает уважительным указывать гендер в профессиях, причем среди них каждый пятый мужчина, и почти треть женщин (29%), а неуважительным – 51% опрошенных.

Чуть более пятой части (22%) респондентов считают важным, чтобы у названия профессии было два варианта в зависимости от пола специалиста. При этом лишь 5% респондентов заявили, что на текущем или последнем месте работы было принято называть должности коллег-женщин с феминитивами. У большинства (86%) это не принято.

Исследование проводилось с 19 по 24 октября среди 2688 российских соискателей.



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