 

В Крыму захотели возбудить уголовное дело о хищении скифского золота

29.10.2021, 8:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНеобходимо возбудить дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, сами музеи следует признать потерпевшими, сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

Молохов заявил, что «итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов», передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация со скифским золотом подпадает под несколько статей Уголовного кодекса России, в частности, под ст. 164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой» и ст. 190 «Невозвращение на территорию России культурных ценностей».

Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекцию скифского золота вывезли в Амстердам. Когда встал вопрос о ее возвращении, российская и украинская стороны начали спор о принадлежности коллекции.

Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.

Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Киев отказаться от претензий на скифское золото.



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