 

Почти момент «Спутника» — американский генерал признал, что испытание Китаем гиперзвукового оружия застало США врасплох

29.10.2021, 8:26, Новости дня
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Недавние испытания Китаем гиперзвукового оружия, с точки зрения США, очень походили на ситуацию с запуском первого советского спутника, — об этом, как пишет The New York Times, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Заявление Милли, по сути, стало первым подтверждением того, что эти испытания стали для американских официальных лиц полной неожиданностью, отмечает издание.


Reuters

Испытание Китаем гиперзвуковой ракеты, предназначенной для обхода американской ядерной обороны, было для Соединённых Штатов очень похоже на момент с запуском советского спутника, — об этом, как пишет The New York Times, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

«Не знаю, вполне ли это момент «Спутника», но думаю, что ситуация к этому очень близка», — заявил генерал Милли, дав тем самым понять, что для него и других официальных лиц США всё это стало неожиданностью.

По его словам, китайские испытания были «очень значительным технологическим событием».

«Они привлекли всё наше внимание», — добавил он.

Его заявление, как указывает издание, стало первым официальным подтверждением того, что недавняя демонстрация Пекином своих военных возможностей застала американских официальных лиц врасплох.

Как напоминает The New York Times, гиперзвуковое оружие имеет давнюю историю, восходящую к 60-м годам прошлого века.

И хотя генерал Милли не стал вдаваться в подробности, однако, по мнению издания, неожиданным для США моментом, похоже, стало то, что Китай объединил две разные технологии: запуск ракеты, совершившей частичный оборот вокруг Земли, и применение гиперзвукового аппарата, который мог внезапно менять траекторию полёта, маневрируя таким образом, что все существующие средства противоракетной обороны США на фоне этих испытаний начали выглядеть устаревшими.



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