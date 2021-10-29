 

Цены на газ в Европе снизятся благодаря приказу Путина «Газпрому»

29.10.2021, 8:26, Новости дня
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Владимир Путин приказал «Газпрому» приступить к заполнению подземных хранилищ газа в Европе уже в следующем месяце после того, как будут заполнены хранилища в России. По его словам, данный шаг «создаст более благоприятную обстановку на европейском энергетическом рынке». Как пишет Bloomberg, это говорит о том, что долгожданные дополнительные объёмы российских поставок голубого топлива уже на пути в Европу, которая едва держится под давлением энергетического кризиса и заоблачных цен.


Reuters

Владимир Путин приказал «Газпрому» приступить к заполнению подземных хранилищ газа в Европе уже в следующем месяце. Как пишет Bloomberg, таким образом он показывает, что долгожданные дополнительные объёмы российских поставок голубого топлива уже на пути в Европу.

По словам российского президента, такой шаг «создаст более благоприятную обстановку на европейском энергетическом рынке». Он приказал контролируемому государством энергетическому гиганту сфокусироваться на заполнении ПХГ в Германии и Австрии начиная с 8 ноября, после того, как будут заполнены хранилища в России. Глава совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в самой РФ кампания по заполнению ПХГ продлится на неделю дольше установленного первоначально на 1 ноября крайнего срока. Он признал, что пока «Газпром» закачал очень небольшие объёмы газа в свои резервуары в Европе.

Как отмечает издание, РФ сейчас концентрирует усилия на пополнении собственных запасов. Вместе с низкой заполненностью ПХГ «Газпрома» в Европейском союзе эта ситуация стала предметом сильной тревоги на газовых рынках Европы, поскольку они и так едва держатся под давлением энергетического кризиса и заоблачных цен. Что же касается европейских ПХГ, то уровень их заполненности для этого времени года — самый низкий за десятилетие.

Транзитные мощности, которые «Газпром» забронировал на ноябрь, пока что не обещают значительного увеличения поставок в Европу, однако в компании говорят, что выполняют все контрактные обязательства. В свою очередь некоторые чиновники в ЕС обвинили российский холдинг, что он нарочно придерживает топливо, чтобы Европа поскорее зарегистрировала «Северный поток — 2».



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