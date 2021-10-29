В Украине от COVID-19 умерли 70 беременных женщин – Булавинова

“Я поговорила специально с [главным акушером-гинекологом Украины] Вячеславом Владимровичем Каминским и советовалась с [главой Харьковского регионального перинатального центра] Ириной Кондаротовой. У него (Каминского) сейчас лежит 46 беременных. Они все не вакицнированы. Страна потеряла только по официальным данным 70 беременных женщин за время ковидной вспышки”, – сказала она.

Буловинова призвала всех акушеров и семейных врачей агитировать беременных женщин прививаться от коронавируса на любом сроке беременности вакциной Pfizer.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/3149015725336248/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в мире конце 2020 года. В Украине она началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 28 октября в Украине первую дозу вакцины получили 9,6 млн человек, а 7,2 млн – получили вторую и завершили иммунизацию.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка, вакцинация от коронавируса является безопасной и необходимой для беременных, заявляли в Минздраве 26 июля. Группа ученых, которая наблюдала за женщинами, родившими в Университетской клинике Святого Георгия в Лондоне, подтвердила, что вакцинация не ухудшает протекание беременности.

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