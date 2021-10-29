 

В Судане увеличилось число погибших в столкновениях

29.10.2021, 8:20, Новости дня
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Тысячи людей вышли ночью на улицы района Бахри в столице страны Хартуме выступить против захвата власти военной хунтой во главе с председателем Суверенного совета, генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Их обстреляли боевыми и резиновыми пулями, рассказали свидетели.

В комитете врачей заявили, что в этих столкновениях погиб один человек, еще двое других были ранены и находятся в критическом состоянии. Ранее от огнестрельных ранений скончался 22-летний мужчина, сообщил один из собеседников.

Президент США Джо Байден выпустил заявление по случаю событий в Судане. В его тексте, который опубликован на сайте Белого дома 28 октября, говорится, что в Судане необходимо восстановить переходное правительство под руководством гражданских лиц.

“Призываю военное руководство Судана немедленно освободить всех задержанных и восстановить институты, связанные с переходным правительством […] Все стороны конфликта смогут найти общее видение завершения перехода Судана к демократии. Соединенные Штаты полны решимости помочь Судану в достижении этой цели”, – отметил президент США.

Контекст:

21 сентября 2021 года в Судане группа военных пыталась взять под контроль правительственные объекты и совершить переворот. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.

В октябре этого года аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета, руководящей структуры страны, а также переходного правительства. Из-за военного переворота в стране начались протесты, не менее 140 человек пострадали. Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и членов правительства задержали. 

29 октября стало известно об освобождении Хамдока и его жены. Другие члены правительства остаются задержанными, их местоположение неизвестно.

С 1983 года Суданом управлял Омар аль-Башир, в 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.

Аль-Башир стал первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Его обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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