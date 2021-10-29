 

Ущерб – более 20 млн грн. ГБР выявило махинации при таможенном оформлении квадроциклов

29.10.2021, 8:20, Новости дня
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“В течение 2021 года два инспектора таможни неоднократно пропускали на территорию Украины транспортные средства без надлежащей проверки таможенной стоимости товаров. Поэтому предпринимателям удалось ввезти товары по ценам, которые в три–четыре раза ниже официальных, а значит и уплатить меньше налогов”, – отметили правоохранители.

Следователи ГБР сообщили двум инспекторам таможни о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов.

Мера пресечения для таможенников пока не избрана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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