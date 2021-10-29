 

Южная Корея подтвердила задержание россиянина по подозрению в кибермошенничестве в США

29.10.2021, 7:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЮжная Корея уведомила российскую сторону о задержании россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США, сообщили в посольстве РФ в Сеуле.

Как уточнили в диппредставительстве, 25 мая 2021 года на территории Республики Корея по запросу правоохранительных органов США был задержан житель РФ по подозрению в совершении мошеннических действий через интернет на территории США.

«Уведомление о задержании указанного гражданина в соответствии со стандартной процедурой было передано в Посольство. В период пребывания подозреваемого в СИЗО города Сеула и рассмотрения запроса об экстрадиции южнокорейским судом консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали необходимое консульское содействие», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства.

Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче россиянина, который был экстрадирован в Атланту, штат Джорджия 15 октября этого года.

«Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США», – добавили в посольстве.

Накануне минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления.

Напомним, МИД обвинил США в охоте за гражданами РФ по всему миру. Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.



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