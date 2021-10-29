 

Нефть подорожала в рамках коррекции

29.10.2021, 7:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения в среднем на 1-2% за торговую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36% – до 83,96 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,17% – до 82,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционная динамика после того как цена марки Brent опустилась за неделю на 1,8%, а марки WTI – на 1%. Такому снижению способствовали различные факторы.

Инвесторы пристально следили за новостями о возможном возобновление ядерной сделки между Ираном и странами Евросоюза, которые потенциально могут привести на рынок дополнительные объемы нефти.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит Wall Street Journal, рост числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире может ослабить спрос на нефть. «Китай, один из крупнейших в мире импортеров нефти, по-прежнему борется со вспышками заболеваемости COVID-19 с помощью блокировок, которые ограничивают спрос на сырую нефть», – добавили эксперты.



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