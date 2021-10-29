 

Немцев напугали российские Ил-76 со «смертоносными» бомбами

29.10.2021, 7:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНемецкая газета Bild опубликовала материал о «внушающих беспокойство» тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76.

В материале издания под авторством журналиста Юлиана Репке приводится сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Как отмечали в российском военном ведомстве, во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометании и выполнении стрельб.

«Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полетов и уникальными исходя из задач военно-транспортной авиации», – говорилось в заявлении.

Как говорится в заголовке к статье Bild, российские военные «устанавливают бомбы» на транспортных самолетах, в связи с чем задается вопрос о возможном «планировании неожиданного нападения», передает РИА «Новости».

Фотографии со сборов внушили Репке «беспокойство». Так, на подписи к одному из фото с Ил-76 указано: «Солдаты даже установили пулемет в корме транспортного самолета», притом, что кормовая установка с двумя спаренными пушками ГШ-23 является штатной для старых модификаций этого военно-транспортного самолета.

Автор статьи задается вопросом, почему российские военные устанавливают «смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей».

За комментарием издание обратилось к «независимому военному блогеру» из Финляндии Петри Мякеля, который сообщил, это такие мероприятия проводятся уже некоторое время. При этом он высказал Bild «тревожное объяснение» подобных сборов. «Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или «внезапную высадку десанта» на врага, который не знает, что его ждет», – утверждает он. Данная теория, как заявляет Репке, «беспокоит» не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области «находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО».

Напомним, в сентябре в Минобороны сообщили, что на полигоне струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.



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