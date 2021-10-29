WNP – польский премьер пообещал Брюсселю ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда

Польша уже давно ведёт работу над ликвидацией Дисциплинарной палаты Верховного суда, заявил сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ходе пресс-конференции он отметил, что они начались на несколько месяцев раньше июльского требования Европейского суда о ликвидации палаты: в Еврокомиссии считают, что её деятельность угрожает беспристрастности и независимости польских судей. Накануне Европейский суд обязал Варшаву выплачивать ежедневный штраф в размере €1 млн, до тех пор пока палата не прекратит работу. Глава польского правительства объяснил, что Польше необходимо ещё несколько месяцев для принятия компромиссного решения, пишет WNP.



Reuters

«Я думаю, что в течение нескольких месяцев выкристаллизуется компромиссный — между нами, в рамках коалиции «Объединённые правые» — вариант, который одновременно будет приемлем для господина президента», — заявил сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

Он отметил, что работы над законом касательно Дисциплинарной палаты Верховного суда продолжаются. «Впрочем, он уже до этого был представлен на правительственном форуме, намного раньше июля, когда суд принял решение. Работы проводятся уже некоторое время, где-то с марта-апреля, самое позднее — с мая», — пояснил глава польского правительства.

В августе вице-премьер, глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объявил, что Дисциплинарная палата Верховного суда будет ликвидирована в том виде, в котором она работает на настоящий момент, и, по его словам, тем самым предмет спора с ЕС исчезнет. В ходе недавних дебатов в Европарламенте премьер-министр также рассказал о планах ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда, напоминает WNP.

Вчера Европейский суд объявил, что он назначил Польше штраф в виде ежедневной выплаты в размере €1 миллионов с момента получения этого постановления за отказ приостанавливать действие национального законодательства, которое, в частности, касается юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда.