 

Байден замер в неестественной позе во время выступления

29.10.2021, 7:14, Разное
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Президент США Джо Байден напугал телезрителей своим странным поведением во время выступления на телевидении. После вопроса о росте цен на топливо американский лидер вдруг принял странную позу. Это показали в эфире телеканала CNN.

На какое-то время Байдена словно заклинило. Он стоял недвижимо и, кажется, потерял мысль. Джо Байден крепко сжал кисти рук в кулаки и поднял локти до груди. В такой позе он простоял почти полминуты.

В комментариях к видео пользователи предположили, что у Байдена сзади предполагаемый реактивный ранец. Многие попросту высмеяли американского президента и спустили на него всех собак.

Стоит отметить, что 78-летний Джо Байден часто удивляет людей своим поведением. Это далеко не первый его странный выпад.

Ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН он перепутал США и ООН. После этого республиканцы обрушились на него с гневной критикой. Они заявили, что Джо Байден выглядит несерьезным и потерянным.

Помимо этого несколько дней назад президент США Джо Байден в ходе выступления забыл имя премьер-министра Австралии. Это тоже вызвало у народа массу вопросов. Многие отмечают, что на работе президента сказывается преклонный возраст.



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