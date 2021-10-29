 

Экс-депутат Рады Журавко о ситуации на Украине: Следы Америки видны везде

29.10.2021, 7:14, Разное
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Бывший депутат Верховной рады проанализировал линию Соединенных Штатов относительно Украины. Он считает, что Киев открыто героизирует националистов, сотрудничавших с Германией в годы Великой Отечественной войны.

По словам политика, украинские радикалы воспитывают новое поколение, прививая ему ненависть и агрессию. Алексей Журавко отметил, что это происходит с подачи США, которые мечтают превратить Незалежную в анти-Россию.

Эксперт заявил, что Соединенные Штаты информационно помогают Украине, выделяя деньги против советского памятника и вкладывая средства “в националистические учебники” страны. “Следы Америки видны везде”, – цитирует экс-депутата “Царьград”.

По мнению политика, Украина делает все, чтобы ее граждане забыли подвиги своих предков и историю. Кроме того, он напомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского,
который вдруг вспомнил о том, что
Красная армия освободила страну от нацистов 77 лет назад. Эксперт отметил, что заявление президента резко расходится с политикой государства.

Напомним, ранее общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский спрогнозировал расстановку сил на политической мировой арене. Он считает, что Украина Америке не нужна. По мнению ряда политологов, Незалежную используют как пушечное мясо для противостояния России и Китаю.



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