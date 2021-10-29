 

12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно удивился, ведь у нас не так

29.10.2021, 7:06, Разное
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Посещая новые места, разбросанные по миру, туристы попадают в принципиально новую атмосферу, где преобладают свои традиции.

Каждый раз, рассматривая достопримечательности, наслаждаясь блюдами в ресторане, каждый из нас становится очевидцем нестандартного для нас образа жизни. Самые интересные новшества, которые открыли для себя туристы, мы собрали в этой подборке.

Традиции чаепития в США

Турист был сильно удивлён, что у американцев не принято заваривать чай с помощью привычного для россиян заварника.

Немецкая картошки фри

Приобретая картошку в каком-нибудь немецком городе, приготовьтесь к тому, что в качестве соуса к ней подадут солидную порцию майонеза.

Французские кафе-бары

Во Франции во многих заведениях ресторанного типа можно днем угоститься обедом и горячими напитками, вечером же кафе превращаются в бары, где собираются поклонники спиртного.

Как ведут себя пассажиры метро в Китае

Все граждане Китая в метро ведут себя, на первый взгляд, неадекватно, расталкивая друг друга. Однако в этой стране вести себя в метро именно так – норма.

В Италии родители всюду берут с собой детей

Малыши не капризничают, а дожидаются, пока родители сделают намеченные дела.

О гостеприимстве в Японии

Если хозяин увидит, что вы допили свой чай, он обязательно нальет еще. Чтобы продемонстрировать, что вы уже начаевничались, нужно оставить в емкости немного напитка.

Потерянные вещи в Торонто

Утерянные вещи в этом городе в 90% случаев будут возвращены своим владельцам даже в том, случае, если речь идет о кошельке.

В Мехико при высокой температуре воздуха надевают свитера

Мексиканцы привыкли к жаркому климату, но это не мешает им надевать в жару плотную одежду.

Американский жареный сыр

Многие посетители США впервые видят, чтобы сыр жарили. Однако фирменная жаренная моцарелла – блюдо, которое подают в большинстве ресторанов и кафе.

Богатая бедная Индия

В этой стране богатство обитает рядом с бедностью. Здесь можно увидеть, как нищие люди стоят рядом с роскошными зданиями и дворцами.

Хочешь в туалет? Плати

В Европе все общественные санузлы платные. Это удивляет туристов из Австралии, ведь в этой стране посещение туалета бесплатно.

Самостоятельные малыши-ирландцы

В Ирландии, если маме нужно зайти, например, в магазин, принято оставлять коляску у входа. И все дело в том, что в этой стране уровень преступности ничтожно мал.



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