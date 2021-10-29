 

Рубль снизился к доллару и стабилен к евро

29.10.2021, 7:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс рубля в начале утренних торгов пятницы стабилен к евро и символически снижается к доллару, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу растет на 6 копеек, до 70,26 рубля, курс евро двигается без существенных изменений возле цены закрытия предыдущего дня, на отметке 82,05 рубля с минимальными колебаниями в пределах одной копейки. Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,25%, до 83,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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