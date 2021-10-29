Рубль снизился к доллару и стабилен к евро

Курс рубля в начале утренних торгов пятницы стабилен к евро и символически снижается к доллару, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу растет на 6 копеек, до 70,26 рубля, курс евро двигается без существенных изменений возле цены закрытия предыдущего дня, на отметке 82,05 рубля с минимальными колебаниями в пределах одной копейки. Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,25%, до 83,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».