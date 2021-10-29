 

Deutschlandfunk о споре Польши и ЕС – Брюссель показывает зубы

29.10.2021, 6:38, Новости дня
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Штраф в размере €1 миллионов в день, наложенный на Польшу Европейским судом, стал ожидаемым решением, пишет Deutschlandfunk. Издание отмечает, что финансы являются единственным действенным инструментом давления в арсенале ЕС. При этом Польше могут грозить ещё более серьёзные финансовые последствия, поскольку Брюссель всё ещё не одобрил выплату средств из фонда, созданного для восстановления после пандемии коронавируса.


Reuters

Решение Европейского суда о денежном штрафе для Польши было ожидаемым шагом, пишет Deutschlandfunk. Еврокомиссия просила о такой мере ещё в сентябре этого года.

Как отмечает издание, штраф в размере €1 миллионов в день является рекордным штрафом, когда-либо выписанным Европейским судом в адрес страны, состоящей в ЕС. Таким образом, в случае неповиновения Польша будет выплачивать €45 миллионов в месяц (учитывая ещё один ежедневный штраф в €500 тыс. за разработку угольного карьера «Туров»).

При этом если польское правительство решит уклониться от выплаты, то сумма штрафов будет вычтена из субсидий, которые Польша получает из бюджета ЕС, отмечает Deutschlandfunk. Как пишет издание, финансы являются единственным эффективным средством давления Брюсселя в данном споре.

Однако польскому правительству стоит, в первую очередь, опасаться не миллионных штрафов, подчёркивает Deutschlandfunk: под вопросом стоит выплата €36 миллиардов из фонда ЕС, созданного для экономического восстановления после пандемии коронавируса. Пока неясно, решится ли Еврокомиссия на такой шаг, однако он является одной из опций.

Как пишет издание, если Варшава будет вести себя рационально, то ей придётся найти способ для деэскалации сложившейся ситуации. Признаки движения в этом направлении уже есть, поскольку штраф от Европейского суда является лишь намёком на то, что может ждать Польшу. 



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