 

“Обручальное?”, “Великолепная девочка”. Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце

29.10.2021, 6:32, Новости дня
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Певица сопроводила пост хештегом “Я жива”. Так называется ее грядущий новый альбом.

На снимках Ани Лорак запечатлена в пальто серо-зеленого цвета с широким поясом и в черных ботинках на массивных высоких каблуках. На безымянном пальце она засветила кольцо, напоминающее обручальное. 

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Великолепная девочка”, – прокомментировала подписчица zinakovshar.

“Обручальное кольцо?” – спросила ilona_karapetyan_19.07.2017.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Ани Лорак в разводе. Ее бывший супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года. Спустя 10 лет после свадьбы супруги официально расторгли брак. От этих отношений у певицы есть дочь София (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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