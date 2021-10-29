 

К чему снится бывший муж

29.10.2021, 6:20, Разное
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Экс-избранник является в мире грез по разным причинам. В первую очередь, это может касаться ваших эмоций: если наяву вы ловите себя на мысли об ушедшей любви или разговариваете о покинувшем вас человеке. Другое дело, если после развода вы внезапно видите во сне прежнего супруга. Таким образом высшие силы посылают тайные знаки. Итак, к чему снится бывший муж? Начнем подробное трактование.

СОННИК ВАНГИ

Знаменитая провидица предупреждала, что экс-супруг во сне олицетворяет ваше стремление вернуть отношения. Наверняка вы были бы не против снова погрузиться в страстную любовь. Однако если вам привиделось, что вы снова стали парой — все иначе. Значит, в реальной жизни вы полностью разорвали романтическую связь и можете обрести счастье с другими людьми.

СОННИК ФРЕЙДА

Австрийский психоаналитик через анализ сновидений определял сексуальные потребности своих клиентов. Он объяснял, к чему снится бывший муж, в соотношении с интимной сферой жизни. Видение с экс-супругом предвещает поражение на любовном фронте в случае, если сейчас у вас сейчас есть роман с другим мужчиной. Также это может означать неудовлетворенность в текущих отношениях. Кроме того, сон может быть вещим, если вы полностью довольны своим партнером.

СОННИК НОСТРАДАМУСА

Легендарный французский астролог давал четкую рекомендацию, отвечая на вопрос, к чему снится бывший муж. После того, как экс-избранник потревожил вас в мире грез, нужно обязательно остерегаться магов, колдунов и прочих личностей, которые проводят обряды. Если вы часто видите в дреме прежнего супруга, который любит вас и обожает, нужно быть предельно осторожной. Вероятно, вас захотят обмануть, используя в личных целях.

СОННИК МИЛЛЕРА

Американский психолог полагал, что объект ушедшей любви является во сне по определенным причинам. К чему снится бывший муж, с которым вы расстались давным-давно? При таком развитии событий наяву вы чувствуете лишь обиды к нему, а теплых чувств уже не осталось. В этом случае Густав Миллер рекомендовал разобраться в себе и избавиться от негатива.

СОВРЕМЕННЫЙ СОННИК

К чему снится бывший муж, с которым отношения рухнули в недалеком прошлом? Это может говорить о том, что ваша любовь все еще теплится в сердце. Подсознательно вы все еще тоскуете об ушедшей страсти. Если в мире грез вы устроили ссору с экс-супругом, в реальной жизни вам нужно быть снисходительнее к новому избраннику. Порой сон о прежнем любовном партнере имеет форму призыва: не исключено, что бывшему мужу нужна ваша помощь.



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