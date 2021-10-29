День Лонгина Сотника: что нельзя делать 29 октября

В этот церковный праздник 29 октября в народе принято умываться чистой ключевой водой, а также гулять под солнечными лучами, купаться или париться в бане вечером.

ИСТОРИЯ

Священномученик Лонгин был сотником в римской армии и был участником страшных событий распятия Иисуса Христа. Когда Лонгин Сотник ткнул мечом в Спасителя, его глаза окропила кровь.

После этого Лонгин уверовал в Христа и принял христианство, за что его потом пытали и жестоко казнили языческие стражники.

ТРАДИЦИИ

Святой мученик Лонгин Сотник в народе слыл защитником от глазных недугов. Если человек страдал слепотой или терял зрение, он с утра умывался ключевой водой и читал молитву Лонгину.

На Руси Лонгина Сотника называли покровителем семей и защитником от нечистого духа. 29 октября православные верующие вспоминают о нем и молятся об избавлении от всяческих недугов и обретении гармонии в семье.

Охотники в этот православный праздник шли в лес, так как Лонгин благоволил им. Люди верили, что Лонгин давал им острое зрение и ловкость, чтобы поймать добычу.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА