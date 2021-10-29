 

День Лонгина Сотника: что нельзя делать 29 октября

29.10.2021, 6:20, Разное
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В этот церковный праздник 29 октября в народе принято умываться чистой ключевой водой, а также гулять под солнечными лучами, купаться или париться в бане вечером.

ИСТОРИЯ

Священномученик Лонгин был сотником в римской армии и был участником страшных событий распятия Иисуса Христа. Когда Лонгин Сотник ткнул мечом в Спасителя, его глаза окропила кровь.

После этого Лонгин уверовал в Христа и принял христианство, за что его потом пытали и жестоко казнили языческие стражники.

ТРАДИЦИИ

Святой мученик Лонгин Сотник в народе слыл защитником от глазных недугов. Если человек страдал слепотой или терял зрение, он с утра умывался ключевой водой и читал молитву Лонгину.

На Руси Лонгина Сотника называли покровителем семей и защитником от нечистого духа. 29 октября православные верующие вспоминают о нем и молятся об избавлении от всяческих недугов и обретении гармонии в семье.

Охотники в этот православный праздник шли в лес, так как Лонгин благоволил им. Люди верили, что Лонгин давал им острое зрение и ловкость, чтобы поймать добычу.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

  • Нельзя оставлять двери и ворота открытыми. В них могут войти нечистые силы и натворить бед.
  • Нельзя долго стоять возле открытого окна, дверей или ворот по той же причине.
  • В церковный праздник Лонгина Сотника нельзя быть грязным и неопрятным. Рано утром надо умыться ключевой водой и привести себя в порядок. Лучше вечером принять ванну или сходить в баню.
  • Нельзя горевать и грустить.
  • Нельзя злиться на ближних.
  • Нельзя напрягать зрение и делать соответствующую работу, в том числе шитье.
  • Нельзя сидеть дома. Обязательно отправляйтесь гулять на солнце, так как оно в этот день наделено исцеляющими свойствами.


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