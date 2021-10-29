В Севастополе проверять QR-коды будут дружинники и казаки

В Севастополе увеличат число блокпостов для проверки QR-кодов при выезде из города и въезде в него, на них будут работать сотрудники МВД, дружинники и казаки. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Анастасия Кайда / группа «Керченский союз казаков» в VK

Власти Севастополя увеличили зону, окруженную блокпостами, теперь в нее попадают все населенные пункты, входящие в структуру субъекта. В частности, новые пункты контроля появятся на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь на мысе Сарыч, в селах Андреевка и Вишневое в Крыму. Проверять QR-коды и сертификаты о вакцинации будут более 200 человек.

Блокпосты начнут функционировать во время «нерабочих дней» с 30 октября по 7 ноября.

Накануне стало известно, что жителей Севастополя обяжут предъявлять справку о вакцинации от коронавируса для выезда из города через блокпосты. Помимо справки о вакцинации жители смогут предъявить документ, подтверждающий перенесенный коронавирус, наличие отрицательного ПЦР-теста или медотвода от прививки.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры будут действовать для въезжающих в город. Развожаев распорядился выставить блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов во время «нерабочих дней». Тех, у кого не будет QR-кода, будут возвращать обратно.

«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен», — сказал губернатор.

«Нерабочие дни» продлятся в Севастополе с 30 октября по 7 ноября. В городе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, а общепит сможет работать только навынос. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

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