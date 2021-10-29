Цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов

Фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составляет уже 14%, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость фьючерсов ноября в четверг 18:42 мск опустилась до 898,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже цены среды на 14%. Расчет проводился по индексу голландского TTF, передает РИА Новости.

Изменения считают на бирже от расчетной цены за предыдущий день торговли. Торги в среду закрыли на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, расчетная цена же превысила 1040 долларов.

Отмечается, что цены на газ в Европе подорожали в последние месяцы. В начале августа цена составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября цены выросли вдвое. 6 октября аналитики зафиксировали исторический максимум с 1937 года, после этого цены на газ начали постепенно падать.

По данным экспертов, рост цен на газ в Европе в этом году связан с низкой заполненностью подземных хранилищ газа, ограниченным количеством предложений со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6%, опустившись ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне сообщений о заполнениях Газпромом европейских подземных газовых хранилищ.