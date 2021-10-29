 

Киев заявил о причастности «церкви» к «российской» пропаганде против вакцинации

29.10.2021, 6:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что на Украине якобы действует «российская сеть» агитаторов против вакцинации от COVID-19.

Данилов заявил, что «в СНБО разоблачили целую российскую сеть». Участники сети якобы «атаковали информационное пространство» Украины. По версии Киева, в РФ «сеть рассказывает: «Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь», а на Украине «наоборот говорит: «Не надо». «И к сожалению, в этом принимает участие церковь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».

Напомним, на Украине в красной зоне находятся восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии.



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