Мнение: О прощании с Facebook: «Мордокнига» закрывается

Ну, в общем, старый добрый «фейсбучек», место для текстов, дискуссий и фоточек – всё! Неугомонный Марк Цукерберг таки решил его закрыть. Практически, ликвидировать…

Чтобы на обломках старого гиганта, по дороге к вершинам сетевой власти собравшего под своё крыло WhatsApp, Instagramm и прочие проекты, построить нечто ещё более гигантское – вселенское!

Российские источники акцентируют внимание на том, что Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью, поменяет название на Meta. Чтобы больше соответствовать своему новому продукту — Metaverse («метавселенной»).

О, на этот раз обещают что-то запредельное. Речь идет о продукте, в котором будут использоваться технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. В частности, предполагается, что у пользователей метавселенной будут:

– реалистичные аватары, которые будут выглядеть как их владелец или смогут пройти апгрейд (поменять прическу, одежду, сделать «виртуальную татуировки») или, например, будут выполнены в виде робота или другого существа;

– дома, которые можно будет сделать похожими на свое реальное жильё, обставить цифровыми предметами или создать новое виртуальное пространство, не имеющее аналогов в реальности;

– возможность приносить в Metaverse реальные объекты и, наоборот, — компания работает над тем, чтобы появилась возможность помещать цифровые объекты в реальный мир в виде голограмм и взаимодействовать с ними.

Предполагается, что управлять действиями в Metaverse можно будет руками и голосом. А впоследствии – создавать сообщения, продиктованные «силой мысли». По словам Марка Цукерберга, пользователи Metaverse смогут играть в шахматы или баскетбол с другими людьми, которые в этот момент будут находиться, например, в другой стране. Она даст новые возможности для организации рабочего процесса (люди на удалёнке смогут «общаться» с сотрудниками в офисе так, как будто находятся с ними в одном помещении), обучения (можно будет «телепортироваться» в другие места или эпохи), фитнеса (можно будет проводить тренировку в любой выбранной виртуальной обстановке или «пригласить» виртуального тренера к себе домой).

Чтобы внедрить перечисленные возможности, компании предстоит создать экосистему, в которой различные участники смогут зарабатывать. И тогда инновационные продукты польются в неё полноводным потоком.

Но где же старый добрый Facebook в этой концепции? А его нет! Текст становится архаикой. Виртуальное побеждает реальное. Бр-р-р! Не самый уютный мир для мыслящего человека. Кстати, идеал «Меты» – на заглавном фото.

Хотели бы вы так вести свою социальную сеть и общаться с друзьями и подписчиками?

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