Санду обвинила в газовом кризисе правивших до нее политиков

Газовый кризис в республике оказался особо тяжелым, поскольку последние 30 лет политики страны ничего не делали для повышения энергетической безопасности, сообщила в ходе брифинга президент Молдавии Майя Санду.

«Молдавия проходит через кризис, который зависит от причин, не зависящих от властей – цены на газ выросли в 5-6 раз по всему миру. Наша ситуация осложняется из-за безответственных представителей власти, которые управляли страной последние 30 лет, поскольку они использовали схемы в области энергетики, чтобы пополнить карманы и не делали ничего для защиты энергетической системы страны», – приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, даже в этих условиях правительство страны окажет поддержку населению, но названы конкретные меры будут только после того, как станет известна цена топлива из нового контракта.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.

Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.