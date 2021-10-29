 

В Австрии признали провал энергетической политики ЕС

29.10.2021, 5:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕС не справился с энергетическим кризисом, который оказался сложнейшим с 1970-х годов, пишет австрийская пресса.

Die Presse пишет, что «первые морозные ночи в Восточной Европе возвещают о приближении зимы», но ЕС не справился с кризисом, который сложился из-за ситуации с коронавирусом и огромного спроса на сжиженный газ в Азии и США. В результате цены на газ и электроэнергию резко выросли, а ЕС оказался «не готов к тому, чтобы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления». Подчеркивается, что лишь РФ может быстро поставлять газ, это увеличивает зависимость ЕС от нее.

ЕС утверждал, что может определять мировую политику, но сам же создал условия, из-за которых оказался в затруднительном положении, говорится в статье. Die Presse пишет, что ЕС не следует единой позиции, а РФ показала ему границы фантазий о мировом господстве. Издание считает фатальной ошибкой отказ европейских стран от долгосрочных контрактов на газ, передает ТАСС.

При этом лидеры стран ЕС «уже много лет берут на себя слишком много тем вместо того, чтобы позволить заранее решать детальные и технические вопросы уполномоченным министрам», пишет издание. На саммитах они, как отмечает автор статьи, «сидят в зале в одиночестве, без экспертов и профильных чиновников». По его словам, «из этого ничего не выйдет». Указывается, что «за неделю до Рождества они хотят попробовать еще раз», а «пока остается надеяться на мягкую зиму».

Напомним, читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние РФ на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза. Еврокомиссия сообщила, что к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.



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