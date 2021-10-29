 

Оклахома впервые за шесть лет казнила преступника

29.10.2021, 5:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ американском штате Оклахома казнили Джона Гранта – это первое исполнение смертного приговора в штате за шесть лет, сообщила его адвокат Сара Джерниган.

Джерниган рассказала, что ее клиент «взял на себя полную ответственность за убийство Гэй Картер». Грант «провел годы в камере смертников, пытаясь осознать и искупить свои действия», сказала она. «Больше, чем любой другой из клиентов, с которыми мне довелось работать», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на 2NewsOklahoma.

Гранта казнили 28 октября за убийство тюремного работника, что стало первым случаем умерщвления осужденного в Оклахоме, начиная с 2015 года. В заявлении утверждается, что казнь ознаменовал собой «последнюю несправедливость в трагической жизни» Гранта. СМИ сообщают, что во время казни после введения «смертельного коктейля» (мидазолама) он содрогался в конвульсиях и страдал от рвоты. Грант умер через 20 минут после инъекции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / Стали известны регионы РФ с наибольшим ростом преступности

26.10 / Отрезавший палец убитой преподавательнице в Петербурге мужчина задержан

21.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

12.02 / США обвинили Китай в «хищническом поведении»

17.08 / NewsOne – украинский депутат заявил о намерении Порошенко устроить госпереворот на День независимости

13.07 / Разгадан механизм работы токсина в защитной системе бактерии

30.11 / Кризис в США даёт юаню шанс сместить доллар с поста главной мировой валюты

29.03 / Пермские ученые создали систему защиты мостов от обрушения

03.09 / Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы

17.09 / Кроссовер Hyundai Creta второго поколения дебютировал на рынке России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика