Оклахома впервые за шесть лет казнила преступника

В американском штате Оклахома казнили Джона Гранта – это первое исполнение смертного приговора в штате за шесть лет, сообщила его адвокат Сара Джерниган.

Джерниган рассказала, что ее клиент «взял на себя полную ответственность за убийство Гэй Картер». Грант «провел годы в камере смертников, пытаясь осознать и искупить свои действия», сказала она. «Больше, чем любой другой из клиентов, с которыми мне довелось работать», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на 2NewsOklahoma.

Гранта казнили 28 октября за убийство тюремного работника, что стало первым случаем умерщвления осужденного в Оклахоме, начиная с 2015 года. В заявлении утверждается, что казнь ознаменовал собой «последнюю несправедливость в трагической жизни» Гранта. СМИ сообщают, что во время казни после введения «смертельного коктейля» (мидазолама) он содрогался в конвульсиях и страдал от рвоты. Грант умер через 20 минут после инъекции.