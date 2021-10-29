Мнение: Группировка Facebook провела ребрендинг

По примеру запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", которая провела ребрендинг и стала называться "Хайят Тахрир-аш-Шам", пока еще разрешенный в России "Facebook" сменит название компании на "Meta" (по различным версиям от "метастазы", "метамфетамин" и т.д.). Разумеется, как и в случае с "Ан-Нусрой", так просто о преступлениях Facebook конечно же не забудут. Даже сейчас на западе идет несколько судебных процессов против этой опасной группировки, а ее главаря обвиняют в сексуальных домогательствах.

Все это была постметаирония.

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