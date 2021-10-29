 

Мнение: Группировка Facebook провела ребрендинг

29.10.2021, 5:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По примеру запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", которая провела ребрендинг и стала называться "Хайят Тахрир-аш-Шам", пока еще разрешенный в России "Facebook" сменит название компании на "Meta" (по различным версиям от "метастазы", "метамфетамин" и т.д.). Разумеется, как и в случае с "Ан-Нусрой", так просто о преступлениях Facebook конечно же не забудут. Даже сейчас на западе идет несколько судебных процессов против этой опасной группировки, а ее главаря обвиняют в сексуальных домогательствах.

Все это была постметаирония.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / “Дни.ру” раздают подарки: серебряные серьги с аметистами

03.09 / Лолита Милявская собралась замуж в шестой раз

14.08 / Кто сказал, что нельзя есть после 8 вечера?

29.07 / Певица Елка поразила поклонников образом с розовыми волосами

23.06 / В партии “Новые люди” предложили снизить издержки для малого бизнеса с помощью мобильного приложения

22.03 / Ученые выявили связь между цветом волос и риском очаговой алопеции

09.04 / Эксперт Леонков указал на признак скорого наступления украинских военных на Донбасс

01.12 / Скандалы: «Не получил ни проценты, ни дивиденды, ни рубля»

28.09 / Тревожные люди страдают в старости от деменции и болезни Альцгеймера

13.08 / Мнение: Вакцинаторы оскотинели! Почему нельзя употреблять алкоголь после вакцинации?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика