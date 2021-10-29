 

Hill – Facebook приказал сотрудникам хранить записи пятилетней давности в связи с международными расследованиями

29.10.2021, 4:50, Новости дня
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Facebook отправил своим сотрудникам электронное письмо с указанием сохранять записи и документы начиная с 2016 года, пишет The Hill. Представители компании объяснили это требование начатыми в нескольких странах расследованиями в отношении цифрового гиганта. Как передаёт издание, работникам также запретили пользоваться на службе мессенджерами с коротким сроком хранения информации.


Reuters

Facebook отправил своим сотрудникам электронное письмо с указанием сохранять записи и документы начиная с 2016 года, пояснив, что правительства нескольких стран начали расследование в отношении компании, пишет The Hill. «Как вы, вероятно, знаете, в настоящее время мы находимся в центре избыточного внимания СМИ, причиной которого стал ряд внутренних документов», — говорится в сообщении, попавшем в распоряжение американских СМИ. «Как это часто бывает после такого рода сообщений, в отношении деятельности компании был начат ряд расследований со стороны правительств и законодательных органов», — отмечается в послании.

В электронном письме также говорится, что работникам следует избегать на службе приложений для обмена сообщениями с коротким сроком сохранения информации. Кроме того, компания дала распоряжение сотрудникам хранить любые зашифрованные сообщения.

«Во вторник Facebook разослал всем сотрудникам предписание об обеспечении сохранности юридически значимой информации. Запросы на сохранение документов являются частью процесса реагирования на юридические запросы», — пояснил представитель компании Facebook журналистам The Hill. Помимо этого, компания дала указание своим сотрудникам не обсуждать предписание о защите информации на своём внутреннем форуме обмена сообщениями.

Как напоминает издание, Facebook увяз в бесчисленных спорах, вызванных сначала публикациями о просочившихся в СМИ записях компании, а затем множеством сообщений о так называемых документах Facebook. В этих сообщениях подробно рассказывалось о реакции компании на новости о негативном влиянии Instagram на молодых пользователей, дезинформацию о COVID-19 на его платформе и излишнее освещение, которое получали посты, где количество дислайков превышало количество лайков. Эти разоблачения были основаны на утечках информации от бывшего менеджера по продуктам Facebook Фрэнсис Хауген, которая дала показания перед законодателями в Соединённых Штатах и Европе.



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