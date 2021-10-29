TVE – поможем одним, навредим другим — эксперты отвергли предложение об авиаударе по вулкану на Пальме

В Испании на одном из Канарских островов местные власти выступили с предложением провести бомбардировку вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, чтобы таким образом направить потоки лавы по другому пути, передаёт TVE. Однако эксперты отвергли это предложение, отметив, что в результате этих действий проблема может возникнуть в другом месте.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается, и пока этому не видно конца. Оно идёт безостановочно и максимально активно, сопровождаясь частыми подземными толчками. Что же можно сделать, чтобы направить неистовство вулкана в нужное русло?

На острове Гомера местные власти выступили с предложением, которое, как они указали, состоит в том, чтобы произвести бомбардировку вулкана с воздуха, чтобы изменить направление потоков лавы. В теории это могло бы позволить защитить здания, сельскохозяйственные посадки и объекты инфраструктуры.

Эта идея не нова. США пытались сделать то же самое более 80 лет назад, когда на Гавайях лавовые реки с вулкана Мауна-Лоа начали угрожать ближайшим населённым пунктам. И вот что тогда сделали.

Эта технология позднее также применялась в Европе во время извержения вулкана Этна в 1983 году. Однако в случае с сицилийским вулканом производилась закладка взрывчатки, причём согласно определённой стратегии.

Тем не менее вокруг вулкана на Пальме сложилась совсем иная ситуация и обстановка. И эксперты отвергли подобное решение вопроса.

СТАВРОС МЕЛЕТЛИДИС, вулканолог: Нет никаких возможностей для придания динамики вулкану. Эти бомбы окажут серьёзное влияние на поверхность. Может произойти так, что мы просто деформируем поверхность — и у нас возникнет проблема в другом месте.

Более жизнеспособный вариант состоит в том, чтобы производить небольшие работы, которые, возможно, помогут направить потоки лавы по другому пути. Однако тут возникают другие проблемы: это решение может привести к конфликтам практического и этического планов.

АЛЬБЕРТ ВЕНТАЙОЛ, геолог: Мы можем спасти одни дома и при этом причинить ущерб другим. Нужно гораздо тщательнее разобраться в том, как это делать.

Реальность, напоминают они (эксперты. — ИноТВ), состоит в том, что существует мало возможностей для торможения этого процесса.

Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.