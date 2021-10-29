 

Госдеп похвастался улучшением отношений США и Сербии в ущерб России

29.10.2021, 4:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтношения между США и Сербией улучшаются в ущерб связям Сербии и России, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эскобар отметил, что «сейчас очень прочное партнерство с сербскими вооруженными силами и Национальной гвардией Огайо», передает ТАСС.

Он заявил, что Сербия «тесно взаимодействовала» с США, чтобы «укрепить свой миротворческий потенциал». Так, Сербия «подписала соглашение о том, чтобы войти в состав международных миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове». В Госдепе «приветствуют попытки» Сербии «приобрести снаряжение американского производства в определенных случаях».

При этом в Вашингтоне «очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России» на Западных Балканах. По мнению Госдепа, «Россия мало что может предложить региону», она «почти не направляет инвестиций», не «оказывает помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития». США считают, что балканские страны нужно «закрепить в сообществе западных демократических государств путем их членства в ЕС».

По его мнению, все договоренности в сфере энергетики, которые заключает российская сторона с государствами на Западных Балканах, «имеют политические условия». При этом Вашингтон добивается, чтобы государства «диверсифицировали поставки» и активнее использовали сжиженный природный газ.

Он заявил, что «некоторые страны региона взяли на себя юридически обязывающие контрактные обязательства», касающиеся диверсификации поставок природного газа и сокращения объемов поставляемых Россией энергоносителей.

Напомним, Эскобар не так давно занял пост спецпредставителя президента США по Балканам. Кроме того, США отправили в Белград нового посла – Кристофера Хилла. В Белграде эксперты называют назначение Хилла «очевидным злом», поскольку именно такой посол идеально подходит для того, чтобы склонять Сербию к признанию независимости Косово.



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