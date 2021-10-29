Мнение: Экспорт угля из РФ в Китай за год вырос на 230%

Китай увеличивает импорт угля — но не из Австралии, а из России

Пытаясь устранить нехватку электроэнергии, Китай наращивает импорт угля. Данные таможни указывают на то, что он увеличил объем импорта из России в три раза по сравнению с прошлым годом.

В сентябре в Китае участились отключения электроэнергии на промышленных предприятиях, поскольку местным властям не удается найти баланс между ростом спроса на электричество и попытками сократить углеродные выбросы. Первоначальные данные торговых организаций показывают, что импорт угля в Китай в сентябре вырос на 76 процентов по сравнению с прошлым годом, составив 32,9 миллиона тонн.

Опубликованные во вторник новые данные таможни показывают, что большая часть этого угля завезена из России и Индонезии, а не из Австралии. В 2019 году на долю этой страны приходилось 38 процентов китайского импорта энергетического угля, который является главным видом топлива для производства электроэнергии. В сентябре Китай импортировал из России около 3,7 миллиона тонн энергетического угля, о чем свидетельствуют данные таможни. Это на 28 процентов больше, чем в августе, и на 230 процентов, чем год тому назад.

Это далеко не единичный случай. Китайский импорт энергетического угля из России с мая ежемесячно удваивается или утраивается по сравнению с 2020 годом. Месячные показатели за этот год также существенно превышают допандемийные объемы 2019 года.

«Это показывает, что Китай по-прежнему нуждается в глобальной торговой системе, вопреки его настойчивым попыткам сократить зависимость от торговли», — сказал старший научный сотрудник Стивен Олсон из Фонда Хинриха, который является некоммерческой организацией и занимается вопросами торговли.

«Это также демонстрирует экономические издержки и неурядицы, возникающие тогда, когда торговые ограничения используются как средство геополитического давления», — написал Олсон по электронной почте.

Несмотря на увеличение потребностей Китая в угле, импорт энергетического угля из Австралии по-прежнему на нуле, потому что Пекин в конце 2020 года ввел неофициальный запрет на его закупки.

Когда-то Австралия была крупнейшим поставщиком угля в Китай. Но между двумя странами произошло усиление политической напряженности, когда Австралия поддержала расследование действий Китая по борьбе с пандемией коронавируса.

В прошлом месяце Китай импортировал три миллиона тонн энергетического угля из Индонезии, что на 19% больше августовских показателей и на 89% превышает объем поставок в сентябре 2020 года.

https://inosmi.ru/economic/20211028/250801337.html – цинк

Фактически, действия США обеспечили передачу части китайского угольного рынка от Австралии России.

При этом США также забрали себе часть австралийской доли.

Североамериканские угольщики в сентябре обогнали российских по объемам поставок коксующегося угля в Китай и стали крупнейшим для КНР источником сырья. По данным китайской таможенной статистики, с начала года экспорт угля из США и Канады в Китай вырос на 870,6% и 92% соответственно. Это стало возможным после запрета импорта австралийского угля, который теперь перенаправляется в другие страны АТР. Российские компании также увеличивают добычу, и Китай в этом году станет для них основным рынком сбыта. Американские и канадские марки по качеству не превосходят российский уголь, но серьезному росту экспорта мешает нехватка транспортных мощностей.

https://www.kommersant.ru/doc/5050448 – цинк

В общем, "Австралия, давай ты вступишь в Холодную войну с Китаем. Но доходы от продажи угля в Китай мы пожалуй у тебя заберем себе"..

—