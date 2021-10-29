 

CNN – на руководителей госпереворота в Судане оказывается мощное международное давление, а внутри страны продолжаются протесты

29.10.2021, 3:56, Новости дня
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На руководителей военного госпереворота в Судане оказывается всё большее давление, в частности, Всемирный банк приостановил выделение финансовой помощи стране, передаёт CNN. Между тем недовольные переворотом суданцы с понедельника продолжают выходить на улицы, а на субботу уже запланирована масштабная акция протеста, пишет американский телеканал.

Растёт международное давление на руководителей госпереворота в Судане, который произошёл всего несколько дней назад и в ходе которого власть в стране была захвачена военным путём. Всё это происходит на фоне того, как протестующие вновь заполонили улицы, чтобы выступить против нынешнего госпереворота.

С нами на прямой связи из Найроби корреспондент CNN Ларри Мадово, который следит за развитием событий. Ларри, рада вас видеть.

Так каковы последние новости по ситуации в Судане? И к чему всё это, по всей видимости, идёт?

ЛАРРИ МАДОВО, корреспондент CNN: Всё идёт к масштабному протесту, запланированному на ближайшую субботу. Протестующие выходят на улицы с понедельника, когда военные захватили власть, распустили правительство и, по сути, перечеркнули действовавшие с 2019 года договорённости о распределении полномочий.

Теперь протестующие вновь вышли на улицы. И, Розмари, народ Судана ранее уже поступал таким образом. В 2019 году Ассоциация профессионалов Судана и местные группы сопротивления организовали народные протесты. Они тогда объединили усилия и положили конец 30-летнему правлению Омара аль-Башира. А затем, когда военные попытались задержаться у власти, люди добились договорённостей о разделении полномочий. И они собираются сделать это снова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз высказался по поводу Судана. Он пообщался по телефону с министром иностранных дел, а также с главой Африканского союза. Африканский союз приостановил членство Судана до тех пор, пока страна не восстановит переходное правительство. А Всемирный банк, в свою очередь, приостановил выделение финансовой помощи стране до тех пор, пока не произойдёт возвращение к нормальному положению дел.

Прямо сейчас на военных оказывается мощное международное давление, чтобы те вняли требованиям народа и демократическим устремлениям обычных граждан, которые не хотят видеть военных (у власти. — ИноТВ), а желают вернуться к полностью гражданскому управлению страной. И путь к выборам, которые, как обещали военные, должны пройти в июле 2023 года, возможно, будет длинным.

С нами на связи был Ларри Мадово, который следит за тем, что происходит в Судане. Ларри, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.



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