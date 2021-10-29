Камбербэтч получил роль Литвиненко в сериале HBO

Британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград», сообщают СМИ.

Variety пишет, что сериал собираются снять по книге Алана Коуэлла The Terminal Spy. Камбербэтч также будет одним из продюсеров сериала. Режиссером станет Брайн Фогель, который получил премию «Оскар» за фильм «Икар» о допинговом скандале, связанном с российскими атлетами, передает РИА «Новости».

В 2019 году сообщалось, что телевизионная корпорация ITV (Великобритания) также снимет сериал о Литвиненко. Роль россиянина отводилась известному по роли Доктора Кто Дэвиду Теннанту. Напомним, Британия обвиняет Россию в смерти экс-сотрудника ФСБ. В Кремле говорили, что Лондон провел квазирасследование по делу Литвиненко.