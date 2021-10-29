 

Камбербэтч получил роль Литвиненко в сериале HBO

29.10.2021, 3:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБританский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград», сообщают СМИ.

Variety пишет, что сериал собираются снять по книге Алана Коуэлла The Terminal Spy. Камбербэтч также будет одним из продюсеров сериала. Режиссером станет Брайн Фогель, который получил премию «Оскар» за фильм «Икар» о допинговом скандале, связанном с российскими атлетами, передает РИА «Новости».

В 2019 году сообщалось, что телевизионная корпорация ITV (Великобритания) также снимет сериал о Литвиненко. Роль россиянина отводилась известному по роли Доктора Кто Дэвиду Теннанту. Напомним, Британия обвиняет Россию в смерти экс-сотрудника ФСБ. В Кремле говорили, что Лондон провел квазирасследование по делу Литвиненко.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / “Цветное безумие”. Влад Яма с женой и сыном поучаствовал в красочном забеге

21.01 / Противодействие агрессии РФ и поддержка реформ. В МИД Украины назвали приоритеты сотрудничества с США

10.07 / Взрыв газа произошел в квартире одного из домов поселка под Кировом

26.07 / МВД объяснило отказ от разрешений на временное проживание иностранцев

05.09 / Украинцы вышли на марш за права животных в Киеве

05.05 / Трамп запустил собственную онлайн-платформу

05.05 / Исследовано влияние цифровых технологий на психику детей

21.07 / Британия из-за российских ракет решила учить пилотов приземлению на автотрассы

12.05 / Мишустин: Прошедший год показал, как должна работать система госуправления

18.10 / Названа средняя стоимость лечения от коронавируса в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика