 

США призвали союзников снять ограничения на поставки Киеву вооружений

29.10.2021, 3:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВашингтон считает, что его союзники должны снять ограничения на поставки Украине «летальных оборонных средств» в качестве «помощи», сообщила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Купер отметила, что американцы передали Украине «оборонные летальные средства» – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако, по словам Купер, «у ряда союзников по-прежнему есть ограничения», некоторые «касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны», другие – «продажи». В Пентагоне полагают, что «у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты». «Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения сняли», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Киев получил три партии комплексов Javelin. Первая поставка в 2018 году включала 37 комплексов и 200 ракет, вторая – летом 2020 года – десять пусковых установок и 150 ракет. Объемы третьей поставки, которую осуществили в котябре 2021 года, не сообщались.



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