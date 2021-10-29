Мнение: До основанья

«…Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим…»

Эжьен Потье, автор «Интернационала», скрупулёзно и абсолютно научно озвучил суть любого эволюционного скачка. Для того, чтобы возникла новая система, старая должна быть не просто разрушена как система (то есть, совокупность элементов, имеющих связи между собой), но еще и деструктурирована. «До основанья» – это именно полная и бесповоротная хаотизация пространства. После чего в возникший хаос будет внедрен зародыш новой структуры, который создаст вначале скелет, а затем и новую систему.

Смысл в этом — вначале идёт процесс разрушения и демонтажа старого порядка вещей, и только потом — строительство нового. Кстати, отсюда и происходит знаменитое «революция пожирает своих детей». На первом этапе, этапе демонтажа, ситуация требует разрушителей. Которые умеют качественно разрушать, и более ничего. Затем, когда они выполняют свою задачу «до основанья», их роль из прогрессивной становится деструктивной. Они ведь не умеют ни строить, ни даже проектировать строительство. Поэтому революционеры первой волны идут под нож в буквальном смысле этого слова, так как их устраняют именно их методами (других-то нет на данный момент времени). Потом, конечно, о них будут горестно плакать и поминать героические деяния, но как правило, все революционеры первой волны — это подонки, мрази, палачи и убийцы. Других в этот период обстановка не востребует. Второй этап — этап проектирования, третий — этап строительства.

Вроде бы всё логично. Но у этой логики есть следствия. Это социальная система на обломках старой является новой. Люди в большинстве своем «перетекают» из старой в новую те же самые. И ключевой задачей любого нового режима становится создание человека нового типа, который категорически не приемлет императивы старого мира, при этом полностью разделяет любые нравственные новации, связанные с новой социальной системой. Проще говоря — требуется полное переформатирование психики. Причем каждому этапу строительства нового мира нужна своя собственная коллективная психика. На этапе разрушения — одна, на этапе проектирования — другая (как правило, в этот момент массы получают отдых, в отличие от схватившихся в ожесточенной схватке элит, и пребывают в некотором роде релаксации), которая затем сменяется мобилизационным подъемом для строительства проекта-победителя.

И это происходит всегда. Психическая составляющая — чрезвычайно важный компонент успеха, так как любая власть всегда строится и стоит на доверии к ней, на безусловной легитимности. Это в Кремле полагают, что террор может решить проблемы, но у этих ребят и в мирной жизни с интеллектом была беда, а в чрезвычайных обстоятельствах там вообще гулкая пустота между ушами. В реальности доверие — ключевой фактор любых успешных преобразований.

Проектировщики «новой нормальности» не изобретают совершенно ничего. Сейчас мы находимся на этапе демонтажа нынешней социальной системы в глобальном масштабе. Отсюда и методы — насилие, террор, правовой «беспредел», тотальное игнорирование всех прежних норм, правил, протоколов, мер и логики. Цель нынешнего этапа — не строительство «нового порядка», до него еще не дошли. Цель — демонтаж старого мира. И полное стирание «старой» психики. Как на индивидуальном уровне, так и на коллективном.

Абсурдизация — это инструмент стирания. Человек должен лишиться точки опоры, точки отсчета. Поэтому решения властей отчасти просто идиотские, так как революцию проводят представители старого мира. Это как великие князья в Феврале щеголяли красными бантами на лацканах и демонстрировали свой революционный настрой. Недолго, понятно, демонстрировали. Однако абсурдность решений носит и рациональный оттенок — она служит зачистке прежней нормальности. На этом этапе остается единственное правило и единственная норма — больше нет ни правил, ни норм. Потом установка, конечно, изменится. И в созданный хаос будут внесены новые нормы и новые правила. И как бы не жестче тех, которые сегодня нас покидают. Но это будет потом. Позже.

—