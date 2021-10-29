Мнение: Разбор диалогов

Друзья, скрины с курса “Психоалхимия. Траблшутинг” защищены авторским правом как и весь курс.

Не нужно передавать их друг другу, это нарушение закона, даже если делаете вы это из лучших побуждений.

Возможно я повторю этот курс скоро, раз осталось так много желающих на него попасть.

Тот квест, который был тестированием, будет дополнительным учебным квестом, а для тестирования я придумаю совершенно новый квест с новыми заданиями.

Если кто-то хочет заново пройти курс, он тоже получит шанс получить сертификат победителя, в этот раз с указанием балла.

А пока давайте вернемся к диалогам.

К сожалению, вчера никто почти не смог написать нормальные ответы в диалогах. Несколько только было удачных.

Большинство, как всегда, были хуже, чем у автора плохих примеров.

Это значит, что как только вы пытаетесь думать над фразами, у вас нет спонтанности, а есть только баги.

Стихийные диалоги у вас получаются лучше, чем осознанные. Когда вы просто общаетесь друг с другом, вы нормально строите диалог. Как только начинаете думать, все плохо.

Вот был направлен на обучение стихийным диалогам, он создавал бессознательные паттерны для спонтанного общения.

Но мне бы хотелось научить и осознанным вещам тоже, только такое обучение вы сможете отрефлексировать, сможете проследить свое растущее понимание.

Поэтому нам придется заняться этим.

Давайте в ошибках разбираться, они повторяются у всех, одни и те же.

Вот самая первая строчка.

Комментатор решила, что если важничать плохо, надо уничижаться. Так она, видимо, понимает самоиронию.

Смотрите, какие образы она рисует, исправляя ошибки автора.

“Кручусь на месте как медуза” (липкая, скользкая, бесформенная масса)

“Уворачиваюсь от метеоров с клюшками” (тетка, которой то и дело норовят заехать клюшкой в лоб)

“В декрете или на пенсии” (тикающие часики, предпенсионный возраст)

“Ну такое, тетя Клава из Ивановки” (бабушка из деревни)

“С соплями и кашлем” (сопливая, заразная)

Вообще, образы, которые многие пытались “спонтанно” рисовать, довольно противные.

Как минимум комичные, а чаще просто безобразные.

Приведите еще примеры сами из вчерашних опытов, там каждый второй пример такой.

И давайте обсудим, почему так получается?

Что мешает запомнить правило? Образ, который вы рисуете не должен быть пафосным, важным, это глупо, но не должен быть и уродливым, клоунским.

Представьте со стороны то, что вы описываете. Кому оно такое нужно?

Помните об этом в своем общении в жизни? Что мешает?

Дальше ошибки.

Кроме уродливых образов, везде почти были подобострастие и липкость.

Все старались что-то предложить, куда-то заманить, причем скуля и умоляя.

Приведите примеры из вчерашних, там половина таких.

Девушки получались паровозами, мужчины липучками.

Большинство еще строили свою речь так: сначала рассказывали какие-то подробности о себе, потом уговаривали человека куда-то вместе пойти, расписывая ему все выгоды. Это похоже на агрессивный уличный маркетинг. Вы как продавец орифлейма из анекдотов, который победил в парке маньяка.

Если рассказываете что-то, дайте возможность человеку отреагировать на вашу речь, не озвучивайте тут же вопросы и предложения, иначе вы как суетливые болтушки, которые опасаются, что собеседник сбежит, поэтому ему надо вывалить свое решето, а потом завалить предложениями.

Приведите примеры таких ошибок из вчерашних диалогов.

Мы будем чаще тренироваться и в конце концов научимся.

У девушек тут и там корона равенства была. Этим тоже подменялась спонтанность и легкость.

В жизни тоже когда девушки хотят выглядеть живыми и легкими, они часто ведут себя как мужики. И получается наоборот тяжеловесно.

Приведите примеры.

Все почти уверены, что иронизировать в ответ на вопрос, не отвечать на него или подкалывать собеседника нельзя, надо соглашаться и учтиво подпрыгивать, даже если вопрос глупый. Только два человека догадались, что подпрыгивать и замирать в реверансе не обязательно, все остальные старались.

Очень странно вы понимаете уважение к другому человеку: страх перед ним.

Очень смешно, когда за мужчин строили диалоги девушки.

Мужчины получались очень противными.

Они верещали, пресмыкались, лезли из кожи, дрожали от страха перед своей госпожой.

У кого есть версии, почему так получается раз за разом? Приведите вчерашние примеры.

Ну и другие ошибки тоже формулируйте и анализируйте, почему так получается.

И завтра попробуем разобрать три самые простые схемы правильных диалогов.