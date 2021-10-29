 

Global Times – из-за нескольких случаев заражения китайский Хэйхэ на границе с Россией закрылся на карантин

29.10.2021, 3:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После того как в граничащем с Россией Хэйхэ на северо-востоке Китая подтвердилось одно заражение COVID-19 и были выявлены три бессимптомных случая, в городе был введён жёсткий режим самоизоляции, пишет Global Times. Практически все производства и движение общественного транспорта приостановлены, а жилые районы перекрыты, и покидать их можно лишь раз в два дня.

Ещё один крупный город в Китае, на этот раз в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в срочном порядке был закрыт на карантин в четверг 28 октября. Им оказался граничащий с Россией Хэйхэ, пишет Global Times. 

 

Общегородской режим самоизоляции был введён после того, как здесь подтвердилось одно заражение COVID-19 и были обнаружены ещё три бессимптомных случая. Это уже третий город в КНР, который прибег к таким мерам. Ранее на карантин были закрыты хошун Эдзин-Ци, расположенный на границе с Монголией, и крупный транспортный узел Ланьчжоу на северо-западе страны. 

 

Как указано на сайте городской администрации Хэйхэ, начиная с четверга здесь будут действовать жёсткие ограничительные меры. Все производства, за исключением тех, что выпускают продукцию первой необходимости, будут остановлены. Супермаркеты и аптеки будут работать лишь в специальные часы, а число покупателей, которые смогут заходить внутрь, будет ограничено. 

 

В городе запрещены массовые собрания, а жилые районы, в том числе и в сельской местности, будут перекрыты — выходить и заходить внутрь можно лишь одному человеку из семьи раз в два дня, при условии что среди соседей нет подтверждённых случаев заражения. Движение общественного транспорта и такси будет приостановлено, транспортным средствам нельзя покидать город. 

 

Global Times обращает внимание, что случаи заражения были обнаружены в Хэйлунцзяне впервые после последней вспышки коронавируса в провинции в конце сентября. Эдзин-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия, который некоторый считают источником новой цепочки заражений, был закрыт на карантин в среду 27 октября. Местного партийного руководителя уволили за халатность. Ланьчжоу ушёл на самоизоляцию днём ранее. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Вопрос дня: Как РФ и США проверяют количество ядерных боеголовок друг друга?

28.12 / Украина никогда не откажется от оккупированных Крыма и Донбасса – Кулеба

25.11 / Нурмагомедов объяснил важность Марадоны для миллионов людей

28.04 / Эксперимент с концертом на 5 тыс. человек в Испании прошел успешно. COVID-19 заболели только шесть человек

19.07 / “Вот это шары”. Паперная показала грудь

14.05 / Израиль начал сухопутную операцию против сектора Газа. Нетаньяху сказал, что она продлится “столько, сколько потребуется”

03.07 / Путин пообещал поддержку лишившимся вкладов россиянам

10.09 / Небензя оценил легитимность власти талибов в Афганистане

05.02 / В мире: Байден не решился объявить Россию главным врагом США

04.03 / Bloomberg об испытаниях космического корабля Илона Маска – удачно приземлился, но затем взорвался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика