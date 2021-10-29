 

В партии Порошенко обвинили Зеленского в незаконной слежке за экс-президентом

29.10.2021, 2:56, Новости дня
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“Власть [президента Украины Владимира] Зеленского продолжает незаконную слежку за… Петром Порошенко… “Европейская солидарность” требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции”, – подчеркивается в заявлении.

В “Евросолидарности” сообщили, что возле дома Порошенко заметили автомобиль Volkswagen Universal с номерами (АА 2984 ЕН), отсутствующими в базе автомобильных номеров, то есть “номерами прикрытия” для правоохранителей.

О факте “незаконной слежки” партия сообщила Национальную полицию.

В “Европейской солидарности” напомнили, что уже писали заявления о слежке за Порошенко в прошлом году, однако, “это преступление не расследуется”.

Контекст:

Порошенко был избран президентом Украины не внеочередных выборах в мае 2014 года, вскоре после бегства Виктора Януковича, аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе.

На выборах в 2019-м он проиграл во втором туре известному шоумену, художественному руководителю “Квартала 95” Зеленскому. В частности, за Порошенко проголосовали 24,45% избирателей, за Зеленского – более 73%.

С августа 2019 года Порошенко – народный депутат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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