Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России

Власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот РФ американцам выдает визы «как в аптеке», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова призвала власти США «набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно, намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов, намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для XXI века, что дальше некуда». По ее словам, американские власти «делали это все специально – намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной» в России.

США утверждают, что «у них мало сотрудников», но и прежде «до года длилась эта процедура только получения согласия на собеседование». «А можно задать вопрос: а чем занимались остальные сотрудники дипломатических и консульских миссий на территории России?» – приводит ее слова РИА «Новости».

При этом Россия, несмотря на все «деструктивные шаги США, в том числе и по консульскому направлению», выдает визы американским гражданам «как в аптеке – быстро, четко, минимально загруженно бюрократией», заявила представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что Москва «готова к нормальному, здоровому, прагматичному диалогу» с Вашингтоном, но «он должен быть равноправным, взаимоуважительным, на какой-то понятной правовой логике, а не на логике того, что когда одному выгодно, все остальные должны принять предусловие».

Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в РФ заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.