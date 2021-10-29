Украина предоставила Молдавии газ в долг

Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В соответствии с решением украинских властей, Молдавии предоставлена «экстренная помощь» – временная ссуда газа – для «стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами», сообщил Макогон. По его словам, так «поступают друзья и партнеры», передает РИА «Новости».

Макогон утверждает, что в 2018 году Газпром якобы «за 15 минут до начала поставки сообщил об отказе поставлять газ несмотря на полученную предоплату от Украины». По версии Киева, «почти подобную ситуацию переживает Молдавия». Со ссылкой на СМИ Макогон заявил, что Москва «готова предоставить скидку в случае политических уступок». Как заявили на Украине, «это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия». Киев призвал Европу «начать реагировать на агрессивное поведение» Газпрома, которое якобы «привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдавии».