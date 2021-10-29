 

Украина предоставила Молдавии газ в долг

29.10.2021, 2:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМолдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В соответствии с решением украинских властей, Молдавии предоставлена «экстренная помощь» – временная ссуда газа – для «стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами», сообщил Макогон. По его словам, так «поступают друзья и партнеры», передает РИА «Новости».

Макогон утверждает, что в 2018 году Газпром якобы «за 15 минут до начала поставки сообщил об отказе поставлять газ несмотря на полученную предоплату от Украины». По версии Киева, «почти подобную ситуацию переживает Молдавия». Со ссылкой на СМИ Макогон заявил, что Москва «готова предоставить скидку в случае политических уступок». Как заявили на Украине, «это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия». Киев призвал Европу «начать реагировать на агрессивное поведение» Газпрома, которое якобы «привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдавии».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Фракция “Слуга народа” не будет собираться на отдельное заседание для рассмотрения вопроса санкций США против Дубинского – Арахамия

03.10 / Пожар в двигателе взлетающего самолета произошел на востоке США

25.10 / Песков разъяснил слова Путина о готовности России сотрудничать с Западом

28.08 / Сенатор рассказал о набросившихся на него демонстрантах после выступления Трампа

23.05 / “Блюдо выходного дня”. Клопотенко поделился рецептами сичеников и гарнира из яблок

15.07 / Врио главы Коми рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

09.10 / Acura готовится презентовать кроссовер MDX

10.09 / “Еду на тусу”. Могилевская засветила грудь в салоне авто

09.08 / Умер один из авторов Конституции РФ Сергей Ковалев

21.10 / “Дефицит газа в Европе – результат политики Еврокомиссии”. Путин заявил, что РФ готова увеличить поставки, но по “Северному потоку – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика