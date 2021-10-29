Le Figaro – за полгода до выборов рекордное число французов поддерживает правых кандидатов

В преддверии президентских выборов как никогда большое число французов заявило о своих симпатиях в адрес правых партий, пишет Le Figaro со ссылкой на социологический опрос Фонда политических инноваций. По данным исследования, 56% респондентов готовы голосовать за правых кандидатов, потому что левые отказались предлагать решения насущных проблем: поддержания безопасности в стране, борьбы с преступностью и сокращения потока мигрантов.



Reuters

За полгода до первого тура президентских выборов французы поддерживают кандидатов от правых партий, пишет Le Figaro со ссылкой на недавнее исследование, проведённое ею в партнёрстве с компанией Opinionway для Фонда политических инноваций.

Как рассказывает издание, проведённый среди примерно 3200 человек опрос выявил изменения в предпочтениях электората на фоне как никогда более неопределённой и разобщённой политической обстановки. На данный момент 37% избирателей называют себя сторонниками правых — в 2017 году этот показатель составлял 33%. В то же время всё меньше французов на стороне левых (20% избирателей против 25% четыре года назад) и центристов (18% против 20%). В статье отмечается, что почти каждый четвёртый житель страны (23%) заявил о своём нежелании выбирать из правых или левых.

По словам генерального директора Фонда политических инноваций Доминика Ренье, во Франции давно не высказывали такой приверженности правым партиям. Подобный феномен наблюдается также в Германии, Италии и Великобритании. Он приводит к тому, что на выборах кандидаты-консерваторы формируют блок, находящийся в положении силы. Согласно исследованию фонда, большинство французов (56%) могут проголосовать за выдвиженцев из этого блока: республиканца Ксавье Бертрана, националистку Марин Ле Пен, правоголлиста Николя Дюпон-Эньяна или журналиста Эрика Земмура.

Такой высокий избирательный потенциал почти заставляет левых завидовать, указывает французская газета. Всего 34% избирателей заявили о том, что могут проголосовать по крайней мере за одного из заявленных левых кандидатов: социалистку Анн Идальго, эколога Янника Жадо или лидера «Непокорённой Франции» Жан-Люка Меланшона. В то же время центристу Эммануэлю Макрону доверяет 33% возможных участников голосования.

Несмотря на прорыв зелёных во время выборов в Европарламент в 2019 году и победы социалистов на последних местных выборах, уровень поддержки левых оказался на исторически низком уровне, подчёркивает издание. Доминик Ренье считает, что эти партии лишили себя существенной поддержки, когда отказались высказываться по вопросам, решение которых большая часть французов считает не подлежащим обсуждению. Среди них первоочередными являются безопасность и миграционная политика. Борьба с преступностью и сокращение притока мигрантов — традиционные для правых темы — находятся в первой тройке проблем, которые беспокоят жителей Франции — их упомянули 51% и 42% избирателей соответственно, что в каждом случае на 5% больше, чем в апреле. Что касается социальных вопросов, они меньше занимают умы французов: так, сокращение неравенства (43%) и борьба с безработицей (41%) беспокоят на 3% и на 10% меньше респондентов, чем в апреле. Исторически ключевая для праволибералов борьба за сокращение госдолга и дефицита также стала менее важна для населения (27%, меньше на 11% за два года).

Доминик Ренье утверждает, что левые не смогли привлечь народные массы, потому что отказались от волнующих население тем. На данный момент подавляющее большинство (60%) французов, которые в конце месяца с трудом сводят концы с концами, готовы проголосовать за одного из правых кандидатов. Как пишет в заключение Le Figaro, пока неясно, кому поможет такая популярность правых во французском обществе: никто из представленных кандидатов не выбивается в лидеры.