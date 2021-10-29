Euronews – поток мигрантов из Белоруссии спровоцировал новые дебаты и обвинения в Европарламенте

Ситуация с Белоруссией оживила дебаты о мигрантах в Европарламенте. Если раньше за слишком жёсткое обращение с нелегалами евродепутаты уже осуждали Венгрию и Грецию, то теперь критике подверглись власти Польши и Литвы. В отсутствие миграционного пакта парламентарии обсуждают также возможность строительства на границе с Белоруссией заградительной стены, передаёт Euronews.

Из Белоруссии в приграничные районы Польши и Литвы хлынули мигранты. Местные власти пытаются не пропускать их дальше, растут заборы из колючей проволоки. В том районе уже погибло как минимум восемь человек.

В последние годы жёстко обращались с нелегалами также Венгрия и Греция. Против превращения Евросоюза в «крепость» предостерегают правозащитники, борцы за человеческое достоинство, сторонники свободного перемещения людей. Такие ценности отстаивает «зелёный» евродепутат из Нидерландов, побывавшая только что у внешних рубежей ЕС.

ТЕНЕКЕ СТРИК, евродепутат из Нидерландов: Венгрия единственная из стран — членов ЕС легализовала так называемый push back, то есть выталкивание обратно тех, кто проник через границу. Европейский суд неоднократно указывал, что это абсолютно противоречит законодательству ЕС. Теперь Литва, Польша и Латвия хотят легализовать подобную практику. Еврокомиссия должна занять твёрдую и последовательную позицию по отношению к этим трём странам, чтобы опасные прецеденты не распространялись. Если Брюссель не примет мер — боюсь, что и другие столицы ЕС возьмут на вооружение ту же политику.

Гораздо более крупным был миграционный кризис 2015 года, когда до Евросоюза через Средиземное море добрались тысячи людей. Тогда лишь малую их часть удалось забрать из Италии и Греции для равномерного распределения по ЕС — их отказывались принимать восточноевропейцы. С тех пор союзное руководство разработало Пакт по миграции и убежищу, но процесс его утверждения наткнулся на парламентское сопротивление.

КЭТРИН ВУЛЛАРД, глава Европейского совета по делам беженцев и изгнанников: Что бы ни происходило сейчас с пактом, без него странам-членам не приходится действовать в правовом вакууме — у них есть чёткие обязательства в соответствии с международным правом и законодательством ЕС. Поэтому вопиющее несоблюдение этих обазательств и терпимость к нарушениям, особенно на границах, вызывает большое беспокойство. Это также актуально потому, что когда пакт в конечном итоге будет одобрен, его будет очень трудно реализовывать, если сейчас не будут приняты меры для решения этих проблем.

В отсутствие миграционного пакта рассматривается возможность строительства на границе с Белоруссией стены. Европейские политики указывают, что подобное не удалось малопопулярному среди них экс-президенту США Дональду Трампу. Они также не могут примириться с тем, что на такое сооружение пойдут деньги налогоплательщиков. Кроме того, возникают негативные ассоциации с Берлинской стеной.

Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.