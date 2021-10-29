 

Боевики “ДНР” и “ЛНР” могут призвать Россию ввести “миротворческие войска” в ОРДЛО – правозащитники

29.10.2021, 2:02, Новости дня
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По данным организации, в начале недели в “министерство информации ДНР” поступила команда о продвижении темы о необходимости ввода миротворческих российских войск из-за того, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ якобы не выполняет свои функции.

Отмечается, что информацию об этом должны озвучивать лидеры общественного мнения “ДНР” в СМИ и социальных сетях, а также на массовых мероприятиях с 4-го по 10 ноября. Кроме того, ввести миротворческие войска РФ призовут главари боевиков “ЛНР” и “ДНР”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

26 октября в штабе ООС опровергли информацию о якобы взятии под контроль села в “серой зоне” в Донецкой области. “Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения”, – заявили в пресс-центре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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