 

Цукерберг объявил новое название Facebook

29.10.2021, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook сменит название на Meta с четверга.

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta», – сообщил Цукерберг в ходе презентации «метавселенной» компании, передает РИА «Новости».

Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

 «Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», – сказал Цукерберг. Он отметил, что новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Ранее появилась информация о планах компании Facebook сменить. Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / Двое россиян признали себя виновными в кибератаках против США. Им грозит по 20 лет заключения

10.06 / Стало известно имя украинской военнослужащей, погибшей на Донбассе

17.07 / Рада перенесла на осень рассмотрение закона об обучении на русском языке в школах

15.01 / Генеральным директором “ДТЭК Энерго” назначили Салеева

12.12 / “Это шахматка”. Уволенный глава Днепропетровской ОГА не исключил, что снова получит ту же должность

30.06 / В России корреспондент заявил, что полицейский сломал ему руку на избирательном участке

13.10 / Лукашенко на встрече в СИЗО разрешил Тихановскому позвонить жене в присутствии охраны

22.01 / Производители предложили продавать картофель «экономкласса»

15.09 / Российский космонавт пояснил, о чем свидетельствует увеличение игроков в сфере космоса

28.03 / Католическая церковь Франции выплатит компенсации жертвам священников-педофилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика