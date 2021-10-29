Цукерберг объявил новое название Facebook

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook сменит название на Meta с четверга.

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta», – сообщил Цукерберг в ходе презентации «метавселенной» компании, передает РИА «Новости».

Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», – сказал Цукерберг. Он отметил, что новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Ранее появилась информация о планах компании Facebook сменить. Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.