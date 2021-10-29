Грузия исключила возможность передачи Саакашвили Украине

Передача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине исключена, как и его досрочное освобождение, сообщил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как сообщил Гарибашвили, если власти Грузии пойдут на один из этих шагов, все правительство должно будет «написать заявление и на следующий день уйти в отставку». Досрочное освобождение или передача Саакашвили Украине свидетельствовали бы о том, что «власть не уважает законов» Грузии, передает ТАСС со ссылкой на Imedi.

Гарибашвили также пояснил, что Саакашвили хотел попасть в частную клинику, где «нет никаких условий безопасности». Планировалось «мобилизовать несколько тысяч человек, 4–5 или 10 тыс.» человек, начались бы столкновения его сторонников с полицией у медучреждения, правоохранителям пришлось бы «применять специальные средства». Все это вело к «вечному хаосу и беспорядкам», сказал Гарибашвили.

Напомним, Грузию Саакашвили покинул в 2013 году, в отношении него сразу было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них политик был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы. 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. Он был отправлен в тюрьму Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Защита потребовала перевода Саакашвили в специализированную гражданскую клинику, сообщив, что в случае госпитализации в тюремной больнице экс-президент может быть ликвидирован другими заключенными. Гарибашвили заявил, что «Саакашвили – лжец, симулянт. Если он решил голодать по собственной воле, то пусть подчиняется правилам администрации тюрьмы и протоколу».