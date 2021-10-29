Два крупных завода по производству кислорода в Украине возобновляют свою работу – Данилов

“То, что касается этих двух остановившихся заводов, это не была профилактика. Это была необходимость. В другом случае они бы вообще не работали. По состоянию на сегодняшний день они уже работают и нет проблем. Есть искусственные проблемы в некоторых городах – там не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода, из-за того, что количество больных постоянно растет”, – сказал Данилов.

Ведущая программы Наталья Мосейчук уточнила у Данилова, заработали ли оба завода.

“Один завод уже работает, а другой будет работать с воскресенья”, – ответил секретарь СНБО.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/254524406521221/

Контекст:

В Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, по просьбе Министерства здравоохранения все производители “увеличили масштабы и наполнили резервы”, но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились. По состоянию на 28 октября, в больницах находилось более 47 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19, из них 80% нуждались в кислороде, отметил Ляшко.

Глава Минздрава сообщил 22 октября, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ. Еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности – он вскоре возобновил работу, на время его неисправности кислород для запада страны поставляли из Польши.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий заявил, что проведение регламентных работ во время пика эпидемии и вызванный ими дефицит кислорода могут быть диверсией.

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