 

Суд Петербурга отпустил под домашний арест обвиняемую в убийстве мужа фотомодель

29.10.2021, 0:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, которая обвиняется в убийстве мужа, отпущена из СИЗО под домашний арест, информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд отказал следствию, ходатайствовавшему о продлении ареста, избрав Судаковой домашний арест по 20 ноября», – приводит сообщение РИА «Новости».

Судакова обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ в убийстве мужа. Ранее при избрании меры пресечения в декабре 2020 года ей вменялась ч.4 ст.111 УК РФ (Нанесение тяжкого вреда здоровью).

Отмечается, что следствие указало, что Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, официально не трудоустроена, предприняла активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, может оказать воздействие на свидетелей.

Защита фотомодели возразила, напомнив, что что Судакова оказывала первую помощь мужу, ждала скорую и полицию, дала подробные показания.

По предварительной информации, вечером 28 ноября 2020 года муж Судаковой Сергей Попов привел в квартиру компанию, в которой была малознакомая девушка. Ей мужчина прямо при Судаковой оказывал знаки внимания, из-за чего и произошел конфликт. Когда друзья пары ушли, ссора усилилась. В какой-то момент Судакова взялась за нож и ударила Попова в сердце. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где на следующий день он скончался.

По версии самой модели, в роковой вечер мужчина снова стал ей угрожать, и за нож она взялась для самообороны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Навального заподозрили в отдыхе на Балтийском море за счет пожертвований

30.03 / Волонтеры смогут подать заявки на участие в предварительном голосовании ЕР

24.02 / Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

11.01 / Мнение: Интернет-гиганты – новые враги государств

26.07 / Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе

16.03 / Главный инфекционист США призвал сторонников Трампа привиться

12.02 / Космический корабль «Прогресс МС-15» упал в воды Тихого океана

15.08 / 63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров

02.04 / Разумков против переезда Рады из Киева в регионы: Это – небезопасно

02.11 / Эксперт: Либеральные силы Запада хотят создать новый мир без расовых различий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика