Суд Петербурга отпустил под домашний арест обвиняемую в убийстве мужа фотомодель

Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова, которая обвиняется в убийстве мужа, отпущена из СИЗО под домашний арест, информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд отказал следствию, ходатайствовавшему о продлении ареста, избрав Судаковой домашний арест по 20 ноября», – приводит сообщение РИА «Новости».

Судакова обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ в убийстве мужа. Ранее при избрании меры пресечения в декабре 2020 года ей вменялась ч.4 ст.111 УК РФ (Нанесение тяжкого вреда здоровью).

Отмечается, что следствие указало, что Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, официально не трудоустроена, предприняла активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, может оказать воздействие на свидетелей.

Защита фотомодели возразила, напомнив, что что Судакова оказывала первую помощь мужу, ждала скорую и полицию, дала подробные показания.

По предварительной информации, вечером 28 ноября 2020 года муж Судаковой Сергей Попов привел в квартиру компанию, в которой была малознакомая девушка. Ей мужчина прямо при Судаковой оказывал знаки внимания, из-за чего и произошел конфликт. Когда друзья пары ушли, ссора усилилась. В какой-то момент Судакова взялась за нож и ударила Попова в сердце. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где на следующий день он скончался.

По версии самой модели, в роковой вечер мужчина снова стал ей угрожать, и за нож она взялась для самообороны.